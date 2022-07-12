BEŞİKTAŞ - PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?

TAKIMDA MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş bugün Çekya ekibi Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. İlk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 yenen siyah-beyazlılar, 2'de 2 yapmayı amaçlıyor.Bilindiği üzere Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Bad Haring bölgesinde kamp yapıyor. Beşiktaş - Plzen karşılaşması siyah-beyazlıların kamp yaptığı bölgeye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kufsfein Arena'da oynanacak. Saat 17:00'de başlayacak maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ın Plzen ile oynayacağı maç öncesi, maç esnası ve sonrasındaki tüm gelişmeler Sporx'te olacak.Siyah-beyazlılarda yeni transferlerden Jackson Muleka ile Wout Weghorst son antrenmanda arkadaşlarıyla kondisyon çalışması yaptı. İki futbolcu kalan bölümde bireysel program dahilinde çalıştı. Josef de Souza sakatlığı sebebiyle antrenmana katılamazken, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Emirhan İlkhan takımdan ayrı şekilde hazırlık yaptı.Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)17.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)19.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)