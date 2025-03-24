Beşiktaş'ın yeni gözdesi Elvis Rexhbecaj

Beşiktaş, Augsburg forması giyen 27 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Elvis Rexhbecaj ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın yeni gözdesi Elvis Rexhbecaj
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24 Mart 2025 17:27
Beşiktaş için Almanya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ

Alman basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Augsburg forması giyen Kosovalı orta saha oyuncusu Elvis Rexhbecaj ile ilgileniyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusuna Beşiktaş dışında Rangers ve Parma'nın da ilgisi olduğu, İngiltere Championship'ten de bazı takımların Elvis Rexhbecaj'ın durumunu takip ettikleri kaydedildi.

Augsburg'un da Rexhbecaj'ın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak istediği aktarıldı. Kosovalı futbolcunun geleceğine dair kararını henüz vermediği ve seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Augsburg'un Rexhbecaj ile yeni sözleşme için anlaşamaması durumunda Kosovalı futbolcudan bu yaz bonservis kazanmak için 27 yaşındaki futbolcunun transferine onay verebileceği öne sürüldü.

Augsburg forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Rexhbecaj, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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