Beşiktaş'ın transferdeki rakibi Lazio!

LAZIO'DAN SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF

SPORTİNG 5 MİLYON EURO BEKLİYOR

Sporting'te forma giyen ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Jovane Cabral için Lazio'nun da teklif yapabileceği ifade edildi.Fransız basınında yer alan haberde; geçen sezon da Lazio'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcudan İtalyan ekibinin kolay vazgeçmeye niyeti olmadığı aktarıldı.Cabral'in geçen sezon Lazio'da sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamasa da, teknik direktör Maurizio Sarri'nin futbolcuyu yeniden istediği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Lazio'nun, Sporting'e zorunlu satın alma opsiyonu olan bir kiralama teklifi yapmayı düşündüğü vurgulandı.Sporting'in, sözleşmesi gelecek sene sona erecek Yeşil Burun Adalı futbolcudan bu yaz para kazanmak istediği kaydedilirken, Beşiktaş'ın da 4 milyon euro ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Portekiz temsilcisinin ise en az 5 milyon euro bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.