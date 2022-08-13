FUENTE TRANSFERİ RESMİLEŞTİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in bizzat istediği Konrad de la Fuente'nin yeni durağı belli oldu. Sol açık ve sağ açık mevkilerinde oynayabilen futbolcu, Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşme imzaladı.Olympiakos, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Konrad de la Fuente'nin fotoğrafını paylaştı ve transferin resmileştiğini duyurdu. 21 yaşındaki Konrad de la Fuente, 67 maça çıktı ve 13 gol 10 asist üretti.