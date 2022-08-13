Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in bizzat istediği Konrad de la Fuente'nin yeni durağı belli oldu. Sol açık ve sağ açık mevkilerinde oynayabilen futbolcu, Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşme imzaladı.
FUENTE TRANSFERİ RESMİLEŞTİ
Olympiakos, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Konrad de la Fuente'nin fotoğrafını paylaştı ve transferin resmileştiğini duyurdu. 21 yaşındaki Konrad de la Fuente, 67 maça çıktı ve 13 gol 10 asist üretti.
FUENTE TRANSFERİ RESMİLEŞTİ
Olympiakos, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Konrad de la Fuente'nin fotoğrafını paylaştı ve transferin resmileştiğini duyurdu. 21 yaşındaki Konrad de la Fuente, 67 maça çıktı ve 13 gol 10 asist üretti.
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