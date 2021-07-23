Beşiktaş'ın Latin aşkı: Borja ve Rondon

Beşiktaş, forvet arayışlarında rotasını Latin Amerika'dan iki isme çevirdi. Siyah-beyazlılar, maliyeti uygun olması halinde Miguel Borja'yı bonservisi ile alacak. Aksi takdirde kiralama artı satın alma opsiyonu devreye sokulacak. Bir diğer aday Salomon Rondon için de temaslara başlandı

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ın Latin aşkı: Borja ve Rondon
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23 Temmuz 2021 11:18
Forvet transferine yoğunlaşan Beşiktaş, iki isim üzerinde duruyor. Bunlardan ilki Miguel Borja... 28 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, geçtiğimiz yaz da siyah-beyazlıların gündemine gelmiş ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun, "Latin aşkı" başlıklı haberine göre; Teknik heyetin de görüşleri doğrultusunda Borja'yı tekrar listesine dahil eden Beşiktaş, iki farklı seçenek üzerinde duruyor. Birincisi, Palmeiras ile Aralık 2022'de sözleşmesi bitecek Kolombiyalı yıldız, maliyeti uygun olursa bonservisi ile birlikte kadroya katılacak. İkincisi ise kiralama artı satın alma opsiyonu...

Daha önce Diego Costa, Edin Dzeko, Marko Arnautovic ve Willian Jose gibi isimlerden ekonomik nedenlerle vazgeçen Beşiktaş, Miguel Borja'yı bitirmekte kararlı.

Beşiktaş, adı Çaykur Rizespor ile anılan 31 yaşındaki Salomon Rondon için de resmi temaslara başladı. Venezuelalı futbolcunun bonservisi Çin'in Dalian Pro kulübünde bulunuyor. 


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