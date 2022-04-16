Beşiktaş'ın deplasmanda Giresunspor'la oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
Kadroda Welinton, Mehmet Topal, Mert Günok, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre yer almadı.
Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçı için bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Giresun'a giderek kampa girecek.
Kadroda Welinton, Mehmet Topal, Mert Günok, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre yer almadı.
Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçı için bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Giresun'a giderek kampa girecek.