Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın deplasmanda Giresunspor'la oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu
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16 Nisan 2022 14:56
Beşiktaş'ın deplasmanda Giresunspor'la oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Kadroda Welinton, Mehmet Topal, Mert Günok, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçı için bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Giresun'a giderek kampa girecek.



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