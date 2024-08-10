Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geleceği Samsunspor maçının kadrosunu açıkladı. Sakatlığını atlatan Gedson Fernandes ve Omar Colley, Samsunspor maç kadrosunda yer aldı.
Siyah-Beyazlılar'da Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst, 6 futbolcuya kadroda yer vermedi.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Bakhtiyor Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero, Alex Oxlade Chamberlain ve yeni transfer Can Keleş yer almadı.
İşte Siyah-Beyazlılar'ın kadrosu;
Siyah-Beyazlılar'da Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst, 6 futbolcuya kadroda yer vermedi.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Bakhtiyor Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero, Alex Oxlade Chamberlain ve yeni transfer Can Keleş yer almadı.
İşte Siyah-Beyazlılar'ın kadrosu;
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