Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!

Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!
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10 Ağustos 2024 15:36
Son güncelleme 10 Ağustos 2024 16:35
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geleceği Samsunspor maçının kadrosunu açıkladı. Sakatlığını atlatan Gedson Fernandes ve Omar Colley, Samsunspor maç kadrosunda yer aldı.

Siyah-Beyazlılar'da Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst, 6 futbolcuya kadroda yer vermedi.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Bakhtiyor Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero, Alex Oxlade Chamberlain ve yeni transfer Can Keleş yer almadı.

İşte Siyah-Beyazlılar'ın kadrosu;



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