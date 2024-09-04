Joao Mario; Rafa Silva, Gedson Fernandes, Rebocho, Pepe, Alves, Quaresma, Simao, Almeida ve Manuel Fernandes'in ardından Beşiktaş tarihinin 10. Portekizli futbolcusu oldu.
Portekizli yıldızın Beşiktaş'a transferindeki detay ortaya çıktı...
RAFA SILVA ETKİSİ
Joao Mario transferinin gündeme gelmesinde Beşiktaş'ın bu sezon renklerine kattığı ve siyah-beyazlı formayla fırtınalar estiren Rafa Silva'nın büyük payı var.
Önce Benfica'da 3 sezon birlikte forma giydiği arkadaşını yöneticilere ve hocasına anlattı, iş ciddiye binince de telefonla aradığı Mario'ya İstanbul'u ve siyah-beyazlıları aktardı. Mario'nun karar vermesini hızlandırdı.
BİRLİKTE GOL OLUP YAĞDILAR
Son iki sezonda 32 gol, 19 asistle oynayan Joao Mario'ya aynı süreçte Rafa Silva ise 36 gol, 29 asistle eşlik etti. Saha içerisinde çok iyi bir ikili olan Portekizli yıldızlar, birlikte görev yaptıkları son iki sezonda 68 gol, 48 asiste imza attı.
Portekizli yıldızın Beşiktaş'a transferindeki detay ortaya çıktı...
RAFA SILVA ETKİSİ
Joao Mario transferinin gündeme gelmesinde Beşiktaş'ın bu sezon renklerine kattığı ve siyah-beyazlı formayla fırtınalar estiren Rafa Silva'nın büyük payı var.
Önce Benfica'da 3 sezon birlikte forma giydiği arkadaşını yöneticilere ve hocasına anlattı, iş ciddiye binince de telefonla aradığı Mario'ya İstanbul'u ve siyah-beyazlıları aktardı. Mario'nun karar vermesini hızlandırdı.
BİRLİKTE GOL OLUP YAĞDILAR
Son iki sezonda 32 gol, 19 asistle oynayan Joao Mario'ya aynı süreçte Rafa Silva ise 36 gol, 29 asistle eşlik etti. Saha içerisinde çok iyi bir ikili olan Portekizli yıldızlar, birlikte görev yaptıkları son iki sezonda 68 gol, 48 asiste imza attı.