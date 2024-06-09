Beşiktaş'ın ilgilendiği Hummels için babasından açıklama!

Beşiktaş taraftarlarının "come to Beşiktaş" kampanyası başlattığı Mats Hummels'in babası oğlu için açıklama yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ın ilgilendiği Hummels için babasından açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2024 14:07
Beşiktaş taraftarlarının "come to Beşiktaş" kampanyası başlattığı Mats Hummels'in babası Hermann, oğlunun şu anda eşi Nicola Cavanis ile Mallorca'da tatilde olduğunu açıkladı.

Tatil dönüşü Dortmund ile masaya oturacaklarını son kararını daha son vereceğini söyledi.

Dotsport'a konuşan Dortmund'un stoperinin babası ve menajeri Hermann Hummels oğlunun geleceği konusunda hala kararsız olduğunu doğruladı.

Baba Hummels, "Oğlum, önümüzdeki günlerde Dortmund ile bir toplantı olacak. Öncelik onlarda. Pillerini şarj etmek için birkaç güne ihtiyacı var. Dortmund ile bir anlaşmaya varılamazsa, diğer teklifleri değerlendireceğiz" dedi. 



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery