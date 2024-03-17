Beşiktaş'ın hasreti 7 yıla çıktı

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'a mağlup olan Beşiktaş, 2017'den beri Akdeniz ekibini yenemiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş'ın hasreti 7 yıla çıktı
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17 Mart 2024 11:00
Son güncelleme 17 Mart 2024 11:04
Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor ile kendi sahasında oynadığı maçlarda son dönemde galibiyete uzanamadı.

Akdeniz ekibini, 13 Ağutos 2017'de deviren Kara Kartal, akabinde rakibini ağırladığı 5 maçta ise tek bir galibiyet göremedi. Beşiktaş, bu süreçte sahadan 2 kez yenik ayrılırken, taraflar 3 kez de puanları paylaştı.

Son oynanan maçla birlikte ise bu hasret 6 maça çıktı. Beşiktaş, son 6 maçta Akdeniz ekibine 4. kez mağlup oldu.

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