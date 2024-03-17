Beşiktaş'ın hasreti 7 yıla çıktı

Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor ile kendi sahasında oynadığı maçlarda son dönemde galibiyete uzanamadı.
Akdeniz ekibini, 13 Ağutos 2017'de deviren Kara Kartal, akabinde rakibini ağırladığı 5 maçta ise tek bir galibiyet göremedi. Beşiktaş, bu süreçte sahadan 2 kez yenik ayrılırken, taraflar 3 kez de puanları paylaştı.
Son oynanan maçla birlikte ise bu hasret 6 maça çıktı. Beşiktaş, son 6 maçta Akdeniz ekibine 4. kez mağlup oldu.
Akdeniz ekibini, 13 Ağutos 2017'de deviren Kara Kartal, akabinde rakibini ağırladığı 5 maçta ise tek bir galibiyet göremedi. Beşiktaş, bu süreçte sahadan 2 kez yenik ayrılırken, taraflar 3 kez de puanları paylaştı.
Son oynanan maçla birlikte ise bu hasret 6 maça çıktı. Beşiktaş, son 6 maçta Akdeniz ekibine 4. kez mağlup oldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU