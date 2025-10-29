Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı gizli kozu: Rafa Silva!

Fenerbahçe'yi pazar akşamı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek olan Beşiktaş'ın gözü kulağı Rafa Silva'da…
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyen Portekizli yıldızın dev maça yetişmesi neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Rafa'nın oynamadığı maçta üretkenlik sıkıntısı yaşayan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini yıldız futbolcusuyla yıkmayı planlıyor.
Silva, Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 4 maça çıktı. Kartal, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle hiç yenilmezken Rafa; 1 kez ağları havalandırdı.
SERGEN YALÇIN TERAPİDE
Portekizli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 5 gol ve 1 asistle hücum alanında Beşiktaş'ın en etkili ismi oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın da oyuncusuyla özel bir görüşme yapıp, derbiye mental olarak hazırlanma sürecini hızlandırmaya başladı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla çıktığı 64 maçta 23 gol atıp 16 asist yaptı.
