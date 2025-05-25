Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solsjkjaer'in istekleri doğrultusunda kanatlara transfer yapmak istiyor.



Siyah-beyazlıların, gündemindeki birinci isim İskoç devi Rangers'ta forma giyen Vaclav Cerny.



BEŞİKTAŞ, TRANSFERİ BİTİRMENİN PLANLARINI YAPIYOR



Beşiktaşlı kurmaylar, Hollanda, İskoçya, Portekiz liglerinin de radarında bulunan Çek futbolcunun transferini bitirmenin planını yapıyor.



WOLFSBURG İLE KONTAK KURULDU



Menajerler vasıtasıyla nabız yoklayan siyah-beyazlılar, tecrübeli yıldız oyuncu için ilerleyen günlerde Almanya'ya çıkarma yapacak. Bonservis bedeli 9 milyon euro olan Cerny geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rangers'a veda etti.



SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR



Başarılı oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'ın Fenerbahçe'yle oynadığı maçlarda dikkat çekmişti. Bonservisi Wolfsburg'da bulunan tecrübeli futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.



PERFORMANSI



27 yaşındaki futbolcu bu sezon İskoç ekibi ile 51 maçta forma giydi ve 18 gol ve 9 asistlik perforans sergiledi.







