Beşiktaş ile Cenk Tosun anlaşamadı!

Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayan Millî futbolcu Cenk Tosun için ayrılık kapıda. Beşiktaş yönetimi yıllık 1,5 milyon euroluk isteği kabul etmedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş ile Cenk Tosun anlaşamadı!
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06 Mart 2024 12:46
Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayan Cenk Tosun için ayrılık tekrar göründü...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan millî futbolcu, daha önce Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimle sözleşme uzatma konusunda anlaşamamıştı. Yıldız oyuncunun durumu Hasan Arat başkanlığındaki yönetimle de değişmedi. Taraflar dün sözleşme şartlarını konuşmak için bir araya geldi. Cenk Tosun iki yıllık sözleşme isterken, 1,5 milyon euro da ücret talep etti.

MASADAN KALKTI

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın yönetim kuruluna ilettiği bu talep olumlu karşılanmadı. Yerli futbolcularla önümüzdeki dönemlerde Türk Lirası üzerinden anlaşma sağlanacağı, Cenk'in istediği ücretin de çok yüksek olduğu belirtildi. Cenk Tosun gelen bu cevap üzerine isteklerinde bir değişiklik yapmadı. Millî futbolcunun bu duruma sinirlendiği ve sezon sonunda tekrar görüşmek üzere masadan kalktığı öğrenildi.

EN KÖTÜ SEZONU

Cenk Tosun'un bu sezonki performansı beklentilerin çok uzağında kaldı. Şu anda gol ve asistler değerlendirildiğinde 0,3'lük skora katkı ortalamasında kalan milli futbolcu, bundan daha düşük performansı sadece altı maça ilk 11'de başladığı 2014-15 sezonunda göstermişti.

SEZON    MAÇ  GOL  ASİST  ORT.

2023-24    25       5        4       0,3

2022-23    32      15       6       0,6

2020-21     3        3        1       1,3

2017-18    16       8        1       0,5

2016-17    33      20       5       0,7

2015-16    29       8        4       0,4

2014-15    18       5         -        0,2

Not: Lig verileri dikkate alınmıştır.



 
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