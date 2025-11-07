07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
1-026'
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Beşiktaş ile Antalyaspor, 59. randevuda

Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 8 Kasım Cumartesi günü 59. kez karşılaşacak.

07 Kasım 2025 13:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 8 Kasım Cumartesi günü 59. kez kozlarını paylaşacak.

İstanbul temsilcisiyle Antalya ekibi arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'daki maçla başlarken siyah-beyazlılar, söz konusu mücadeleyi 6-0 gibi farklı sonuçla kazandı.

Süper Lig'de oynanan 58 maçın 36'sında Beşiktaş, 8'inde Antalyaspor galip geldi. İki takımın rekabetinde 14 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.


Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 121 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip de 56 gol kaydetti.

- Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda üstün

Siyah-beyazlı ekip, Antalya'daki karşılaşmalarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, Antalya'daki 29 lig maçının 17'sinde sahadan galip ayrılırken 4 kez yenildi.

İki takım arasında oynanan 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 66 kez havalandırdı, kalesinde ise 38 gol gördü.

Geçen sezon Antalya'da oynanan müsabakada takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

- Antalya'daki maçlarda taraftarlar gole doydu

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Antalya'da oynanan bazı maçlar bol gollü geçti.

Ligde iki takım arasında Antalya'da oynanan ve skor anlamında öne çıkan maçlar şöyle:

Sezon Takımlar Sonuç
1996-1997 Antalyaspor-Beşiktaş 3-2
1997-1998 Antalyaspor-Beşiktaş 3-3
1999-2000 Antalyaspor-Beşiktaş 2-2
2001-2002 Antalyaspor-Beşiktaş 1-4
2006-2007 Antalyaspor-Beşiktaş 4-4
2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3
2012-2013 Antalyaspor-Beşiktaş 3-5
2015-2016 Antalyaspor-Beşiktaş 1-5
2018-2019 Antalyaspor-Beşiktaş 2-6
2021-2022 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3
2022-2023 Antalyaspor-Beşiktaş 1-3
2023-2024 Antalyaspor-Beşiktaş 3-2
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
