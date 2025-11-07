Beşiktaş ile Antalyaspor, 59. randevuda

Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 8 Kasım Cumartesi günü 59. kez kozlarını paylaşacak.
İstanbul temsilcisiyle Antalya ekibi arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'daki maçla başlarken siyah-beyazlılar, söz konusu mücadeleyi 6-0 gibi farklı sonuçla kazandı.
Süper Lig'de oynanan 58 maçın 36'sında Beşiktaş, 8'inde Antalyaspor galip geldi. İki takımın rekabetinde 14 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 121 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip de 56 gol kaydetti.
- Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda üstün
Siyah-beyazlı ekip, Antalya'daki karşılaşmalarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurmayı başardı.
Beşiktaş, Antalya'daki 29 lig maçının 17'sinde sahadan galip ayrılırken 4 kez yenildi.
İki takım arasında oynanan 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 66 kez havalandırdı, kalesinde ise 38 gol gördü.
Geçen sezon Antalya'da oynanan müsabakada takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
- Antalya'daki maçlarda taraftarlar gole doydu
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Antalya'da oynanan bazı maçlar bol gollü geçti.
Ligde iki takım arasında Antalya'da oynanan ve skor anlamında öne çıkan maçlar şöyle:
|Sezon
|Takımlar
|Sonuç
|1996-1997
|Antalyaspor-Beşiktaş
|3-2
|1997-1998
|Antalyaspor-Beşiktaş
|3-3
|1999-2000
|Antalyaspor-Beşiktaş
|2-2
|2001-2002
|Antalyaspor-Beşiktaş
|1-4
|2006-2007
|Antalyaspor-Beşiktaş
|4-4
|2008-2009
|Antalyaspor-Beşiktaş
|2-3
|2012-2013
|Antalyaspor-Beşiktaş
|3-5
|2015-2016
|Antalyaspor-Beşiktaş
|1-5
|2018-2019
|Antalyaspor-Beşiktaş
|2-6
|2021-2022
|Antalyaspor-Beşiktaş
|2-3
|2022-2023
|Antalyaspor-Beşiktaş
|1-3
|2023-2024
|Antalyaspor-Beşiktaş
|3-2