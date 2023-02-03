Beşiktaş idmanında golcülerden şov!

Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, dünkü idmanın yıldızları takımın golcüleri oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş idmanında golcülerden şov!
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03 Şubat 2023 11:04
Vincent Aboubakar
Vincent Aboubakar
Beşiktaş
Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla geçerken; ısınma koşuları ve pas çalışmaları yapıldı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Bu arada dünkü idmanın yıldızları ise golcüler oldu.

Vincent Aboubakar, çift kale maçta 6 kez fileleri havalandırırken, partneri Cenk Tosun ise 5 gole imza attı. İki oyuncunun göstermiş olduğu performans, Kırmızı- Beyazlılar ile oynanacak mücadele öncesinde yüzleri güldürdü. 



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