Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla geçerken; ısınma koşuları ve pas çalışmaları yapıldı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Bu arada dünkü idmanın yıldızları ise golcüler oldu.



Vincent Aboubakar, çift kale maçta 6 kez fileleri havalandırırken, partneri Cenk Tosun ise 5 gole imza attı. İki oyuncunun göstermiş olduğu performans, Kırmızı- Beyazlılar ile oynanacak mücadele öncesinde yüzleri güldürdü.







