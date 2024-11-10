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Beşiktaş için yine kötü, benzer senaryo!

Beşiktaş, Başakşehir ile berabere kalarak Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kaldı ve akıllara geçen sezon geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş için yine kötü, benzer senaryo!
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10 Kasım 2024 23:35
Son güncelleme 10 Kasım 2024 23:38
Beşiktaş'ın, Başakşehir'de aldığı 0-0'lık sonucun ardından oluşan puan durumu geçen sezonu anımsattı.

Geçen sezon 12. haftada yine Başakşehir'le karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı 1-0 kazanarak puanını 22'ye yükseltmişti. Geçen sezonun aynı haftasını 31 puanlı lider Fenerbahçe'nin 9 puan gerisinde tamamlayan siyah-beyazlılar, bu akşam ise zirvenin 10 puan gerisinde kaldı.

Galatasaray'ın Samsunspor'u mağlup ederek 31 puana yükseldiği haftada, Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında puanını 21 yaptı.

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