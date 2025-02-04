Beşiktaş için geliyor: Tom Green

Manchester United'da analizci olarak görev alan Tom Green, Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine katıldı. Green, bugün (salı) İstanbul'da olacak ve çalışmalara başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş için geliyor: Tom Green
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04 Şubat 2025 17:58
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine Manchester United'dan takviye geldi.

Manchester United'da performans analisti olarak görev yapan Tom Green, Beşiktaş'a katılacak ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yer alacak.

Green'in Beşiktaş için bugün (salı) İstanbul'a gelmesi ve çalışmalara başlaması bekleniyor.

2017 yılından bu yana Manchester United'da çalışan Green, İngiliz ekibinde Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte de görev yapmıştı.

33 yaşındaki Green, daha önce; Stoke City, Burton Albion ve Derby gibi takımlarda çalıştı.

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