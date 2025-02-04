Beşiktaş için geliyor: Tom Green

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine Manchester United'dan takviye geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Manchester United'da performans analisti olarak görev yapan Tom Green, Beşiktaş'a katılacak ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yer alacak.
Green'in Beşiktaş için bugün (salı) İstanbul'a gelmesi ve çalışmalara başlaması bekleniyor.
2017 yılından bu yana Manchester United'da çalışan Green, İngiliz ekibinde Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte de görev yapmıştı.
33 yaşındaki Green, daha önce; Stoke City, Burton Albion ve Derby gibi takımlarda çalıştı.
Manchester United'da performans analisti olarak görev yapan Tom Green, Beşiktaş'a katılacak ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yer alacak.
Green'in Beşiktaş için bugün (salı) İstanbul'a gelmesi ve çalışmalara başlaması bekleniyor.
2017 yılından bu yana Manchester United'da çalışan Green, İngiliz ekibinde Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte de görev yapmıştı.
33 yaşındaki Green, daha önce; Stoke City, Burton Albion ve Derby gibi takımlarda çalıştı.