Beşiktaş, Hummels için son aşamada!

Beşiktaş, 35 yaşındaki yıldız savunma oyuncusu Mats Hummels'e takımın en yüksek maaşını teklif etti. Hummels, Nuri Şahin'den aldığı bilgiler doğrultusunda kararını siyah-beyazlılara bildirecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Hummels için son aşamada!
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23 Haziran 2024 11:16
Beşiktaş önce savunmayı toparlamaya odaklandı ve Gabriel Paulista transferinden sonra Mats Hummels'i de bitirmek için tüm kozlarını oynuyor.

EN YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ

Beşiktaş 35'lik yıldızı kadrosuna katmak için takımın en yüksek maaşını teklif etti. Halen takımın tavanı 3.1 milyon Euro ile Vincent Aboubakar. Aynı rakam Hummels'e de önerildi. İmza parası konusunda ise pazarlık yapılacak.

Alman stoperin Nuri Şahin'den hem Beşiktaş hem de Türkiye ile ilgili bilgi aldığı kararını siyah-beyazlılara birkaç gün içinde bildireceği öğrenildi.

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