Beşiktaş, Hummels için son aşamada!

Beşiktaş önce savunmayı toparlamaya odaklandı ve Gabriel Paulista transferinden sonra Mats Hummels'i de bitirmek için tüm kozlarını oynuyor.
EN YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ
Beşiktaş 35'lik yıldızı kadrosuna katmak için takımın en yüksek maaşını teklif etti. Halen takımın tavanı 3.1 milyon Euro ile Vincent Aboubakar. Aynı rakam Hummels'e de önerildi. İmza parası konusunda ise pazarlık yapılacak.
Alman stoperin Nuri Şahin'den hem Beşiktaş hem de Türkiye ile ilgili bilgi aldığı kararını siyah-beyazlılara birkaç gün içinde bildireceği öğrenildi.
EN YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ
Beşiktaş 35'lik yıldızı kadrosuna katmak için takımın en yüksek maaşını teklif etti. Halen takımın tavanı 3.1 milyon Euro ile Vincent Aboubakar. Aynı rakam Hummels'e de önerildi. İmza parası konusunda ise pazarlık yapılacak.
Alman stoperin Nuri Şahin'den hem Beşiktaş hem de Türkiye ile ilgili bilgi aldığı kararını siyah-beyazlılara birkaç gün içinde bildireceği öğrenildi.