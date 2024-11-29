Beşiktaş, hentbolda tur peşinde!

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında 30 Kasım Cumartesi günü Estonya'nın Pölva Serviti takımını konuk edecek.



Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Mücadelede Kuzey Makedonyalı hakemler Marija Ilieva ile Silvana Karbeska görev yapacak.



İki takım arasında Slovenya'da yapılan ilk maçı 26-24 kaybeden siyah-beyazlıların tur atlaması için en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor.



