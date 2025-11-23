Beşiktaş Hentbol, Avrupa'da son 16'da

EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Yunanistan'ın PAOK ekibine deplasmanda 29-25 mağlup olan Beşiktaş, ilk maçtaki skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
Selanik'te bulunan Mikra 3 Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Yunanistan ekibinin 14-11 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 30-25 kazanan Beşiktaş, rakibine 29-25 mağlup olsa da ilk maçtaki skor avantajıyla son 16 turuna yükselen taraf oldu.
