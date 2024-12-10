Beşiktaş, hedef büyüttü!

Beşiktaş, ligde Adana Demirspor, Alanyaspor, Rizespor ve Bodrum FK'den oluşan 4 maçlık fikstürden 12 puan almak istiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, hedef büyüttü!
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10 Aralık 2024 09:29
Beşiktaş'ta Samet Aybaba ile Friedel'ın gönderilmesi; Hasan Arat ile birkaç yöneticinin istifası ve Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesiyle kaosa giren siyah beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin zaferiyle hayata döndü.

SERİ YAKALAMAYI HEDEFLİYOR
 Ümraniye'deki kaos ortamı yerini umut dolu günlere bıraktı. Başkan Hüseyin Yücel'in futbolcuların alacaklarını ödemesi ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin takımına inanç getirmesi yeni bir dönemin başlamasının sinyallerini verdi. Beşiktaş, bu sezon ligde henüz yapamadığı 4 maçlık galibiyet serisi almayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ 4 MAÇTA 12 PUAN PEŞİNDE

Avrupa Ligi'nde Bodo Glimt ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın aklı Süper Lig'de... Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor (D), Alanyaspor, Rizespor (D) ve Bodrum FK maçlarını kazanarak zirve yarışında yok olan kimliğini var etme peşinde olacak.



 
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