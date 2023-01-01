Beşiktaş, hakemler için harekete geçiyor

Süper Lig'de yaşanan heyecan Dünya Kupası ardından kaldığı yerden yeniden start alırken, hakem hataları da gündemin ilk sırasında yer almayı sürdürüyor.



Özellikle Gaziantep FK-Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarındaki hakem kararları yoğun eleştiri topladı. Sivasspor ve Fenerbahçe'nin yanı sıra farklı kulüplerden de kendi maçlarındaki hakem hatalarıyla ilgili açıklamalar yapıldı.



GENİŞ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR



Beşiktaş Kulübü'nün bu noktadaki sessizliği ise gözlerden kaçmadı. Siyah-beyazlı yönetimin yaşanan tartışmalarda sessiz kalma kararı aldığı ifade edildi. Buna göre Beşiktaş'ın sessizliği bir süre daha devam edecek. Sessizlik nedeniyle kendi camiasından da tepki alan siyah-beyazlıların ligin genelinde yapılan hakem hatalarıyla ilgili geniş bir çalışma yürüttüğü belirlendi.



GENEL DEĞERLENDİRME YAPILACAK



Siyah-beyazlı yönetimin, 13-14-15 Ocak'ta Arabam.com Konyaspor'la deplasmanda oynanacak karşılaşmadan sonra hakem hatalarıyla ilgili genel bir değerlendirme yapacağı aktarıldı. Süper Lig'in ilk yarısındaki bariz hakem hatalarının kamuoyu ile paylaşılacağı ve Beşiktaş'ın da birçok kez hak kaybına uğradığının dile getirileceği kaydedildi.



Beşiktaşlı yöneticiler son olarak Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor'la oynanan ve 3-3 biten maçtan sonra hakem Yasin Kol'u hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da bir araya gelirken, hakem hatalarına sessiz kalmayacaklarını söylemişti.





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