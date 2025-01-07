Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Net Global Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk etti.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 1-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 20. dakikada Rafa Silva kaydetti.
Beşiktaş'a geldiğinden bu yana sadece Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor maçında 1 asist yapan Joao Mario, Rafa Silva'ya yaptığı asistle 3.5 ay sonra Beşiktaş'ta ikinci skor katkısını yaptı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, kupanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Sivasspor, gruptaki ilk maçında puan alamadı.
MERT DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş'ın ligde son oynadığı Rizespor karşılaşmasını 5 kurtarışla tamamlayan Mert Günok, Sivasspor karşılaşmasına da damga vuran isimlerden biri oldu. Milli file bekçisi, kalesinde önemli pozisyonlarda gol izni vermedi ve galibiyette önemli rol oynadı.
Beşiktaş karşısında önemli pozisyonlar bulan Sivasspor, iki kez direği geçemedi. Sivasspor'da Fode Koita 69, Uğur Çiftçi ise 88. dakikalarda direğe takıldı.
Ligde ve Avrupa'da son dönemde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Sivasspor galibiyetiyle birlikte 4 maç aradan sonra kazandı.
Beşiktaş, kupadaki bir sonraki maçında Kırklarelispor'u konuk edecek. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.
Sivasspor ise kupadaki bir sonraki maçında Kocaelispor'a konuk olacak. Kırmızı-Beyazlılar, Süper Lig'de ise haftayı BAY geçecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, Net Global Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenildi.
19. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Pritchard'ın vuruşunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.
20. dakikada sağ kanattan Joao Mario'nun ceza alanına ortasında Rafa Silva, topun gelişine sert vurdu. Kaleci Nokiloc'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 0-1.
40. dakikada Pritchard'ın pasında Koita, sağdan ceza alanına girdikten sonra vuruşunda defanstan sekerek sola doğru açılan topu Rodrigues'ten önce kaleci Mert Günok, tehlike bölgesinin dışına uzaklaştırdı.
45. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında Koita, topu Murat Paluli'ye indirdi. Murat Paluli'nin sert vuruşunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
55. dakikada Muçi ceza sahası dışından sert vurdu. Defansa çarparak köşeye giden topu kaleci Nikolic son anda kornere çeldi.
69. dakikada Emre Gökay'ın sağ kanattan ortasında top Koita'nın önünde kaldı. Koita'nrın sert şutunda top, kale direğinden oyun alanına döndü. Ceza sahası içindeki Uğur Çiftçi'nin sert şutununda ise kaleci Mert Günok, topu güçlükle kornere gönderdi.
86. dakikada Immobile'nin sol kanattan ortasında Rashica'nın vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.
87. dakikada savunmanın arkasına sarkan Koita, kaleci Mert Günok'u geçip topu Uğur Çiftçi'ye aktardı. Uğur'un sol kanattan vuruşu kale direğinden döndü.
90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Charisis sert vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Hüseyin Aylak
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 88 Sinan Kaya), Charisis, Pritchard (Dk. 74 Oğuzhan Aksoy), Emrah Başsan (Dk. 59 Emre Gökay), Rodrigues (Dk. 74 Bekir Böke), Koita (Dk. 88 Azizbek)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Zainutdinov, Masuaku, Ndour, Fernandes, Rafa Silva (Dk. 82 Rashica), Joao Mario (Dk. 82 Salih Uçan), Muçi (Dk. 73 Mustafa Hekimoğlu), Semih Kılıçsoy (Dk. 73 Immobile)
Gol: Dk. 20 Rafa Silva (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 30 Charisis, Dk. 64 Radakovic, Dk. 76 Bekir Böke, Dk. 90+1 Azizbek (Net Global Sivasspor) Dk. 33 Masuaku (Beşiktaş)
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 1-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 20. dakikada Rafa Silva kaydetti.
3.5 AY SONRA JOAO MARIO
Beşiktaş, Rafa Silva ile Sivasspor karşısında öne geçti. pic.twitter.com/YYSIXaftCx
— Sporxtv (@sporxtv) January 7, 2025
Beşiktaş'a geldiğinden bu yana sadece Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor maçında 1 asist yapan Joao Mario, Rafa Silva'ya yaptığı asistle 3.5 ay sonra Beşiktaş'ta ikinci skor katkısını yaptı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, kupanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Sivasspor, gruptaki ilk maçında puan alamadı.
MERT DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş'ın ligde son oynadığı Rizespor karşılaşmasını 5 kurtarışla tamamlayan Mert Günok, Sivasspor karşılaşmasına da damga vuran isimlerden biri oldu. Milli file bekçisi, kalesinde önemli pozisyonlarda gol izni vermedi ve galibiyette önemli rol oynadı.
İKİ KEZ DİREĞE TAKILDILAR
❌Mert Günok pic.twitter.com/E5ARgp44Bv
— Sporxtv (@sporxtv) January 7, 2025
Beşiktaş karşısında önemli pozisyonlar bulan Sivasspor, iki kez direği geçemedi. Sivasspor'da Fode Koita 69, Uğur Çiftçi ise 88. dakikalarda direğe takıldı.
4 MAÇ SONRA KAZANDI
💥Beşiktaş kalesinde inanılmaz pozisyon pic.twitter.com/T6nVF35DNn
— Sporxtv (@sporxtv) January 7, 2025
Ligde ve Avrupa'da son dönemde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Sivasspor galibiyetiyle birlikte 4 maç aradan sonra kazandı.
Beşiktaş, kupadaki bir sonraki maçında Kırklarelispor'u konuk edecek. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.
Sivasspor ise kupadaki bir sonraki maçında Kocaelispor'a konuk olacak. Kırmızı-Beyazlılar, Süper Lig'de ise haftayı BAY geçecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, Net Global Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenildi.
19. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Pritchard'ın vuruşunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.
20. dakikada sağ kanattan Joao Mario'nun ceza alanına ortasında Rafa Silva, topun gelişine sert vurdu. Kaleci Nokiloc'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 0-1.
40. dakikada Pritchard'ın pasında Koita, sağdan ceza alanına girdikten sonra vuruşunda defanstan sekerek sola doğru açılan topu Rodrigues'ten önce kaleci Mert Günok, tehlike bölgesinin dışına uzaklaştırdı.
45. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında Koita, topu Murat Paluli'ye indirdi. Murat Paluli'nin sert vuruşunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
55. dakikada Muçi ceza sahası dışından sert vurdu. Defansa çarparak köşeye giden topu kaleci Nikolic son anda kornere çeldi.
69. dakikada Emre Gökay'ın sağ kanattan ortasında top Koita'nın önünde kaldı. Koita'nrın sert şutunda top, kale direğinden oyun alanına döndü. Ceza sahası içindeki Uğur Çiftçi'nin sert şutununda ise kaleci Mert Günok, topu güçlükle kornere gönderdi.
86. dakikada Immobile'nin sol kanattan ortasında Rashica'nın vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.
87. dakikada savunmanın arkasına sarkan Koita, kaleci Mert Günok'u geçip topu Uğur Çiftçi'ye aktardı. Uğur'un sol kanattan vuruşu kale direğinden döndü.
90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Charisis sert vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Hüseyin Aylak
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 88 Sinan Kaya), Charisis, Pritchard (Dk. 74 Oğuzhan Aksoy), Emrah Başsan (Dk. 59 Emre Gökay), Rodrigues (Dk. 74 Bekir Böke), Koita (Dk. 88 Azizbek)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Zainutdinov, Masuaku, Ndour, Fernandes, Rafa Silva (Dk. 82 Rashica), Joao Mario (Dk. 82 Salih Uçan), Muçi (Dk. 73 Mustafa Hekimoğlu), Semih Kılıçsoy (Dk. 73 Immobile)
Gol: Dk. 20 Rafa Silva (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 30 Charisis, Dk. 64 Radakovic, Dk. 76 Bekir Böke, Dk. 90+1 Azizbek (Net Global Sivasspor) Dk. 33 Masuaku (Beşiktaş)