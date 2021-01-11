Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları

Süper Lig'de 17 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşmasının iddaa oranları açıklandı.



iddaa Risk Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ın sahasında oynayacağı derbide kazanma ihtimaline 2,05 oran belirledi. Galatasaray'ın kazanma olasılığının oranı ise 2,50 olarak açıklandı. Beraberliğin oranı ise 3,15 olarak duyuruldu.



Derbide 2,5 Üst'ün oranı 1,52 olarak belirlenirken; 2,5 Alt'ın oranı 1,95 olarak ilan edildi.



