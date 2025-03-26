Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş- Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakemi belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek
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26 Mart 2025 15:33
Son güncelleme 26 Mart 2025 16:53
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacak.

BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Beşiktaş, Yasin Kol'un yönettiği 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

37 yaşındaki Yasin Kol, bu maçlarda Beşiktaşlı futbolculara 14 kez sarı kart, 1 kez de ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

GALATASARAY MAÇLARI

Galatasaray, Yasin Kol'un yönettiği 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Yasin Kol, Galatasaraylı futbolculara 9 kez sarı kart gösterdi.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

Ligde 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler

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