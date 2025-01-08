Beşiktaş, FIBA Kadınlar Eurocup'ta UFAB 49'a konuk olacak

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Eurocup'ta 9 Ocak Perşembe günü UFAB 49'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, FIBA Kadınlar Eurocup'ta UFAB 49'a konuk olacak
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08 Ocak 2025 13:48
Son güncelleme 08 Ocak 2025 13:50
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, 9 Ocak Perşembe günü deplasmanda Fransa temsilcisi UFAB 49 ile karşılaşacak.

Angers şehrindeki Jean Bouin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada hava atışı TSİ 22.00'de yapılacak.

Rövanş maçı 16 Ocak Perşembe günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde siyah-beyazlı ekibin ev sahipliğinde oynanacak.

Bu turda çeyrek final için mücadele edecek olan Beşiktaş, play-off'ta Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u elemeyi başarmıştı.

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