İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Bologna'da forma giyen Marko Arnautovic, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti. Futbolcuyla ilgili ortaya çıkan rakamlar, siyah-beyazlıların bu transferi neden gerçekleştiremediğini ortaya koyuyor.



JUVENTUS'A 15 MİLYON EURO YANITI



Bologna forması giyen Marko Arnautovic'e Juventus talip oldu. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; golcü oyuncu için fiyat soruşturması yapan Juventus'a "Değeri 15 milyon Euro" yanıtı verildi.



BEŞİKTAŞ TERCİHİNİ YAPTI



Torino ekibi bu rakamı fazla buldu ve transferde geri adım attı. Beşiktaş da bilindiği üzere futbolcu için girişimlerde bulunmuştu. Ancak; siyah-beyazlılar Wout Weghorst ve Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.





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