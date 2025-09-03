Beşiktaş, Cengiz Ünder için harekete geçti

Beşiktaş'ın, 28 yaşındaki sağ kanat Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sunduğu ve cevap beklediği bildirildi. Yıldız oyuncunun, yıllık maaşında indirime gitmeye hazır olduğu ifade edildi.

calendar 03 Eylül 2025 08:21
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Cengiz Ünder için harekete geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş, bir sürpriz transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

RESMİ TEKLİF

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu Cengiz Ünder'i transfer etmek için harekete geçti. Yönetimin, Fenerbahçe'ye resmi teklifini sunduğu ve cevap beklediği bildirildi.

GELMEYE İSTEKLİ

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş formayı giymek için yıllık maaşında indirime gitmeye hazır olduğu aktarıldı. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın da bu transferi çok istiyor.

"LİGİN YILDIZI YAPAYIM"

Deneyimli teknik adam, yorumculuk yaptığı dönemde Cengiz ile ilgili, "Cengiz çok iyi oyuncu. Ver bana ligin yıldızı yapayım. Çok da uzun sürmez, 1 ay… Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da yaparım" demişti.

Cengiz Ünder'in adı geçtiğimiz sezonun devre arasında da gündeme gelmişti. Fenerbahçe, tecrübeli yıldızın ayrılığı halinde ekstra bir kiralama bedeli talep etmiyor.

PİYASA DEĞERİ
 
Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında Sarı-lacivertlilere transfer olan kanat oyuncusunun, 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda hem Fenerbahçe hem de Los Angeles FC'de toplam 25 maça çıkan Ünder, 2 gol atarken 3 asist katkısı sağladı. 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.