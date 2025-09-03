Beşiktaş, Cengiz Ünder için harekete geçti

Deneyimli teknik adam, yorumculuk yaptığı dönemde Cengiz ile ilgili, "Cengiz çok iyi oyuncu. Ver bana ligin yıldızı yapayım. Çok da uzun sürmez, 1 ay… Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da yaparım" demişti.



Cengiz Ünder'in adı geçtiğimiz sezonun devre arasında da gündeme gelmişti. Fenerbahçe, tecrübeli yıldızın ayrılığı halinde ekstra bir kiralama bedeli talep etmiyor.





PİYASA DEĞERİ



Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında Sarı-lacivertlilere transfer olan kanat oyuncusunun, 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.



PERFORMANSI



2024-2025 sezonunda hem Fenerbahçe hem de Los Angeles FC'de toplam 25 maça çıkan Ünder, 2 gol atarken 3 asist katkısı sağladı. Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında Sarı-lacivertlilere transfer olan kanat oyuncusunun, 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.2024-2025 sezonunda hem Fenerbahçe hem de Los Angeles FC'de toplam 25 maça çıkan Ünder, 2 gol atarken 3 asist katkısı sağladı.