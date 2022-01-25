Beşiktaş çare arayacak: Dersimiz gol!

Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli 10 günlük Antalya kampında hücum planları üzerinde duracak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş çare arayacak: Dersimiz gol!
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25 Ocak 2022 13:15
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin göreve gelişinin ardından birçok sıkıntı giderildi ancak gol yollarındaki probleme henüz çare bulunamadı. Batshuayi'nin takım savunmasına sıkça yardımcı olduğu için gol vuruşu yapması gereken anlarda zayıf kaldığını tespit eden teknik heyet, yeni formüller üzerinde duruyor. Teknik Direktör Önder Karaveli Antalya'da 26 Ocak Çarşamba günü başlayacak 10 günlük kampta özellikle hücum planları üzerinde yoğun çalışmalar yaptıracak.

Bir golcü daha

Orta sahada kurguyu değiştirmeyi düşünen Karaveli'nin, çift ön liberolu sisteme geçmeyi düşündüğü öğrenildi. Bu sayede Batshuayi'den daha fazla verim alınması planlanıyor. Hücum varyasyonları konusunda orta saha oyuncularını da dinleyecek olan genç teknik adam, futbolcuların görüşlerine göre sistemde değişiklik yapmayı düşünüyor. Öte yandan kadroya bir golcü takviyesi yapmak isteyen yönetim, transferi kampa yetiştirmek için çaba harcıyor.

'ONU KAZANMALIYIZ'

Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Alex Teixeira'nın kazanılması için harekete geçildi. Malatya deplasmanında 1 gol atan Brezilyalı yıldızdan daha fazla verim alınması gerektiğini düşünen siyah beyazlı yöneticiler, Teknik Direktör Önder Karaveli'nin bu sıkıntıyı gidermesini istedi. 

 

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