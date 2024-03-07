Beşiktaş BOA, Spar Girona karşısında avantajı kaptı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar yarı final ilk maçında İspanya temsilcisi Spar Girona'yı konuk etti.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 81-60 kazandı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 14 Mart Perşembe günü 21.00'de Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda yapılacak.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 81-60 kazandı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 14 Mart Perşembe günü 21.00'de Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda yapılacak.
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