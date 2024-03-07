Beşiktaş BOA, Spar Girona karşısında avantajı kaptı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar yarı final ilk maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 81-60 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş BOA, Spar Girona karşısında avantajı kaptı
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07 Mart 2024 21:44
Son güncelleme 07 Mart 2024 21:50
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar yarı final ilk maçında İspanya temsilcisi Spar Girona'yı konuk etti.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 81-60 kazandı. 

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 14 Mart Perşembe günü 21.00'de Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda yapılacak.
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