Beşiktaş Başkanı Yücel'den Çanakkale Valisi'ne ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş Başkanı Yücel'den Çanakkale Valisi'ne ziyaret
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24 Aralık 2024 17:11
Son güncelleme 24 Aralık 2024 17:24
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.  Hüseyin Yücel, Çanakkale'deki taraftar dernekleri ve kongre üyeleriyle kentteki bir otelde bir araya geldiği toplantının ardından Çanakkale Valiliğine geçti.

Yücel, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Görüşmenin sonunda Yücel, Vali Toraman'a Beşiktaş forması, Vali Toraman da Şehitler Abidesi'nin minyatürünü hediye etti.

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