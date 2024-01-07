Beşiktaş Ayos evinde rahat kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Beşiktaş Ayos evinde ağırladığı Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Ayos evinde rahat kazandı
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07 Ocak 2024 15:52
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş Ayos, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim

Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Plak, Fulden Ural, Maglio (Gizem Güreşen, Sude Uzun, Duru Aksu, Ecem Aknam, Demidova)

Sarıyer Belediyespor: Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Hristova, Çağla Erdem, Karmen Aksoy, Gizem Aşçı (Simay Kurt, Merve Tanıl, Aleyna Vence, Işıl Öz)

Setler: 25-19, 25-20, 22-25, 25-22

Süre: 109 dakika (25, 26, 29, 29)

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