Beşiktaş, 19 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan siyah beyazlılar, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor.
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sahadan bir galibiyetle ayrıldı. Konyaspor, Gaziantep ve Başakşehir'e kaybedip, Kasımpaşa ile de berabere kalan Beşiktaş, sadece Galatasaray'ı yendi. Bu sezon kupa ve ligde oynanan 2 maçı da Göztepe kazandı.
SEMİH KILIÇSOY DÖNDÜ, MUCI YOK
Beşiktaş'ta beş futbolcu, Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı bulunan Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu ve Ernest Muçi'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
Kart cezalarını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile Semih Kılıçsoy ise oynayabilecek. Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Beşiktaş, Avrupa hedefiyle Göztepe deplasmanında
Son 5 lig maçında sadece bir kez kazanan Beşiktaş, çıkış aradığı haftada Göztepe'ye konuk oluyor. Semih Kılıçsoy kadroya dönerken, Muçi ve dört oyuncu sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.
Beşiktaş, 19 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan siyah beyazlılar, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor.
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