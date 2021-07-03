Beşiktaş'a sürpriz öneri: Robert Skov
Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal için şartları sonuna kadar zorlayan yönetim bir yandan da olası bir olumsuz duruma karşın alternatif arayışlarını sürdürüyor.
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03 Temmuz 2021 14:07
Beşiktaş
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