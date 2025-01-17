Beşiktaş'a sürpriz öneri; Berkay Özcan

Beşiktaş'ta devre arası için Berkay Özcan ismi gündeme geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Beşiktaş'a sürpriz öneri; Berkay Özcan
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17 Ocak 2025 08:29
Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Siyah-Beyazlılar, sezonun ilk yarısındaki görüntüyü yapacağı hamlelerin sağlayacağı katkıyla silmek istiyor.

YURT İÇİNDE HAREKETLİLİK

Beşiktaş, yurt dışında özellikle İngiltere'de önemli isimlerle görüşme halindeyken iç piyasayı da takibi bırakmıyor. Siyah-Beyazlılarda gündeme gelen sürpriz bir isim söz konusu.

BERKAY ÖZCAN ÖNERİLDİ

Başakşehir'de kadro dışı kalan ve yolların ayrılması beklenen Berkay Özcan, Beşiktaş'a teklif edildi. Orta saha bölgesinde yığılma olduğu için Berkay konusunda henüz kulüpten geri dönüş yapılmadı. Yeni teknik adamın vereceği rapora göre, Berkay transferi netlik kazanacak. 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Başakşehir, 2020'de Hamburg'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.



 
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