Beşiktaş'a sürpriz öneri; Berkay Özcan

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Siyah-Beyazlılar, sezonun ilk yarısındaki görüntüyü yapacağı hamlelerin sağlayacağı katkıyla silmek istiyor.
YURT İÇİNDE HAREKETLİLİK
Beşiktaş, yurt dışında özellikle İngiltere'de önemli isimlerle görüşme halindeyken iç piyasayı da takibi bırakmıyor. Siyah-Beyazlılarda gündeme gelen sürpriz bir isim söz konusu.
BERKAY ÖZCAN ÖNERİLDİ
Başakşehir'de kadro dışı kalan ve yolların ayrılması beklenen Berkay Özcan, Beşiktaş'a teklif edildi. Orta saha bölgesinde yığılma olduğu için Berkay konusunda henüz kulüpten geri dönüş yapılmadı. Yeni teknik adamın vereceği rapora göre, Berkay transferi netlik kazanacak. 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Başakşehir, 2020'de Hamburg'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
YURT İÇİNDE HAREKETLİLİK
Beşiktaş, yurt dışında özellikle İngiltere'de önemli isimlerle görüşme halindeyken iç piyasayı da takibi bırakmıyor. Siyah-Beyazlılarda gündeme gelen sürpriz bir isim söz konusu.
BERKAY ÖZCAN ÖNERİLDİ
Başakşehir'de kadro dışı kalan ve yolların ayrılması beklenen Berkay Özcan, Beşiktaş'a teklif edildi. Orta saha bölgesinde yığılma olduğu için Berkay konusunda henüz kulüpten geri dönüş yapılmadı. Yeni teknik adamın vereceği rapora göre, Berkay transferi netlik kazanacak. 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Başakşehir, 2020'de Hamburg'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.