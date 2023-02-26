Beşiktaş'a son saniye şoku: Ghezzal

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra ilk 11'de yer almıştı ancak ısınma sırasında sakatlandığı için yerini Dele Alli'ye bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a son saniye şoku: Ghezzal
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26 Şubat 2023 18:52
Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu.

Siyah beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra ilk 11'de yer aldı. Maç öncesi ısınmada sakatlanan Ghezzal, yerini Dele Alli'ye bıraktı.

Rachid Ghezzal'ın sakatlığının nüksetmediği, adalesinden sakatlandığı anlaşıldı.

Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı.

 

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