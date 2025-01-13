Beşiktaş'a Premier Lig'den sağ bek: 'Kenny Tete'

Lige istediği sonuçları alamayan Beşiktaş , ara transferde kadrosunu güçlendirmek istiyor.Siyah Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Hollandalı sağ bek Kenny Tete'yi radarına aldı.

2020 yılından beri Fulham'da top koşturan Kenny Tete'nin İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ünlü gazeteci Nicola Schira'nın haberine göre, Tete'nin menajeri, Fulham'ın gelecek sezon Hollandalı futbolcuyu kadrosunda tutmak istemediğini öğrenmiş ve potansiyel transfer destinasyonları hakkında araştırmalara başlamış.



AYRILMAK İSTİYOR



Haberde Kenny Tete'nin sezon sonunda serbest oyuncu olarak takımdan ayrılabileceği vurgulandı.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ



Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan oyuncuyu Fulham, Hollandalı futbolcuyu Lyon'dan 3.2 milyon euro karşılığında transfer etmişti.



HER İKİ KANATTA DA OYNUYOR



Tete sağ bek pozisyonunda oynamasına rağmen her iki kanatta da oynama özelliği olup başarılı futboluyla dikkat çekiyor.



PERFORMANSI



29 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkıp 1266 dakika süre alan Kenny Tete 2 asistlik skor katkısı verdi.