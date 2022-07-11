BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERDEKİ RAKİPLERİ

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

ONUACHU'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk isteyen Beşiktaş, hücum hattına Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun'u transfer etmişti. Siyah-beyazlıların, Belçika'da Genk forması giyen Paul Onuachu'yu istediği iddia edildi.Futbolcu için Wolverhampton, Atletico Madrid, Lazio, Fiorentina ve Beşiktaş'ın devrede olduğu ve siyah-beyazlıların da potansiyel bir adres olduğu öne sürüldü. 2.01 boyundaki forvetin piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 2019 yılında 6 milyon Euro karşılığında Midtjylland'dan Genk'e transfer olmuştu. Geçen sezon 43 maça çıkan futbolcu 23 gol ve 3 asist üretti. Futbolcunun 30 Haziran 2024'e kadar kontratı bulunuyor.Ülkesinin milli takımında 16 maçta 3 gol atan futbolcu kariyerinde Ebedei, Midtjylland, Vejle BK ve Genk formaları da giydi.