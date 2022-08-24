BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE OLACAK?

DEMBELE NASIL BİR OYUNCU?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Premier Lig ekibi Bournemouth'tan transfer yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Siriki Dembele'nin kiralık transferinde büyük oranda anlaşma sağladı.İngiliz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş ile Bournemouth anlaşmaya vardı. Anlaşmada 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu ifade edildi. Transferin tamamlanması için futbolcunun onayı bekleniyor.Fildişi ve İskoçya vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki Siriki Dembele'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen Ben Siriki Dembele, daha önce Peterborough, Nike Academy, Dundee gibi takımlarda görev yapmıştı.