Beşiktaş'a joker genç: Toby Collyer

Beşiktaş geleceğe yatırım olarak Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu almıştı. Siyah beyazlıların gözü şimdi de Manchester United'ın 21 yaşındaki ön liberosu Toby Collyer'de.

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Beşiktaş'a joker genç: Toby Collyer
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04 Mart 2025 14:40

Beşiktaş, bu sezonu ilk 4 içinde bitirmek ve kupayı almak istiyor. Lig şampiyonluğu için de yeni sezon kadrosunu oluşturuyor.

Bu hedefle ilk olarak Keny Arroyo ve Elan Ricardo transfer edilmişti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gözü şimdi de Manchester United'ın 21 yaşındaki ön liberosu Toby Collyer'de.

Merkez orta saha ve stoperde de oynayabilen İngiliz oyuncunun kiralanması için girişimler başladı.

KİRALANABİLİR 

Şu anda sakatlığı bulunan Collyer'in piyasa değeri 3 milyon euro. Ancak İngiliz ekibi Collyer'i kesinlikle satmaya yanaşmıyor. Beşiktaş, Solskjaer'in girişimleri ile oyuncuyu kiralamak istiyor. İngiliz basını, bu sezon ilk kez A Takım'la Rangers ve Fullham maçlarında forma giyen Collyer'in Solskjaer'e emanet edilmesinin mantıklı bir davranış olacağını yazdı.

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