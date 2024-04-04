Beşiktaş'a Joe Worrall eleştirisi!

Erman Toroğlu, A Spor'da Başakşehir - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Toroğlu, Beşiktaş'a Joe Worrall transferi nedeniyle eleştiride bulundu.
Erman Toroğlu'nun sözleri şu şekilde:
"Necip Uysal Beşiktaş'ta ilk 11 oyuncusu olmamalı. Şampiyonluğa oynuyorsa bu takım bana göre Necip olmaz. Kadroda olsun tamam ama 11'de yapamaz. Joe Worrall, Necip'i kesemiyorsa bu oyuncuyu alanın gözlerinden öpüyorum. Necip oynayacaksa o parayı niye veriyorsun bu adama!"
"Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar'ın olduğu yerde bu tarz transfer hataları olmamalı"
Toroğlu, Beşiktaş'a Joe Worrall transferi nedeniyle eleştiride bulundu.
Erman Toroğlu'nun sözleri şu şekilde:
"Necip Uysal Beşiktaş'ta ilk 11 oyuncusu olmamalı. Şampiyonluğa oynuyorsa bu takım bana göre Necip olmaz. Kadroda olsun tamam ama 11'de yapamaz. Joe Worrall, Necip'i kesemiyorsa bu oyuncuyu alanın gözlerinden öpüyorum. Necip oynayacaksa o parayı niye veriyorsun bu adama!"
"Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar'ın olduğu yerde bu tarz transfer hataları olmamalı"
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