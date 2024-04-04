Beşiktaş'a Joe Worrall eleştirisi!

Erman Toroğlu, Başakşehir - Beşiktaş ilk yarısını yorumladı ve Beşiktaş'a Joe Worrall transferinden dolayı eleştiride bulundu.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'a Joe Worrall eleştirisi!
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04 Nisan 2024 21:36
Son güncelleme 04 Nisan 2024 21:37
Erman Toroğlu, A Spor'da Başakşehir - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Toroğlu, Beşiktaş'a Joe Worrall transferi nedeniyle eleştiride bulundu.

Erman Toroğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Necip Uysal Beşiktaş'ta ilk 11 oyuncusu olmamalı. Şampiyonluğa oynuyorsa bu takım bana göre Necip olmaz. Kadroda olsun tamam ama 11'de yapamaz. Joe Worrall, Necip'i kesemiyorsa bu oyuncuyu alanın gözlerinden öpüyorum. Necip oynayacaksa o parayı niye veriyorsun bu adama!"

"Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar'ın olduğu yerde bu tarz transfer hataları olmamalı"

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