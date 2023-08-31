Beşiktaş'a Greenwood'dan iyi haber!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood için yeni bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen İngiliz ekiplerinin olası tepkiler nedeniyle transferden vazgeçtiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'a Greenwood'dan iyi haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2023 18:16
Manchester United ile yollarını ayıran Mason Greenwood için yeni bir iddia gündeme geldi.

Sun'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen bazı İngiliz ekipleri bu transferden vazgeçti.

İngiliz takımlarının, Greenwood hakkındaki iddialar ve olası transferde gelebilecek tepkiler nedeniyle bu transferi rafa kaldırdıkları belirtildi.

Mason Greenwood, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından yargılanmış ve daha sonra beraat etmişti.

Greenwood'un adı Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery