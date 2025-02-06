Beşiktaş'a geri döndü: Amir Hadziahmetovic

Beşiktaş'ın sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Amir Hadziahmetovic, iki takımın anlaşması sonucunda Siyah-Beyazlılar'a geri döndü.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'a geri döndü: Amir Hadziahmetovic
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06 Şubat 2025 17:18
Son güncelleme 06 Şubat 2025 17:28
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.

Orta saha arayışındaki Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen isimlerden birisi de sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Amir Hadziahmetovic oldu.

Ertan Süzgün'ünün haberine göre; Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in geri dönme maddesini kullanmak üzere Çaykur Rizespor yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.

Haberde Çaykur Rizespor'un, Beşiktaş'ın isteğini kabul ettiği ve Boşnak futbolcunun Siyah-Beyazlı takıma geri döneceği belirtildi.

Beşiktaş'ın Amir Hadziahmetovic'in takıma dönüşü için Rizespor'un Kasımpaşa ile oynayacağı maçı bekleyeceği öğrenildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

KONYASPOR'DAN GELMİŞTİ

Amir, 2022-23 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olmuştu.

 

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