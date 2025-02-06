Beşiktaş'a geri döndü: Amir Hadziahmetovic

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Orta saha arayışındaki Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen isimlerden birisi de sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Amir Hadziahmetovic oldu.
Ertan Süzgün'ünün haberine göre; Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in geri dönme maddesini kullanmak üzere Çaykur Rizespor yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.
Haberde Çaykur Rizespor'un, Beşiktaş'ın isteğini kabul ettiği ve Boşnak futbolcunun Siyah-Beyazlı takıma geri döneceği belirtildi.
Beşiktaş'ın Amir Hadziahmetovic'in takıma dönüşü için Rizespor'un Kasımpaşa ile oynayacağı maçı bekleyeceği öğrenildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
KONYASPOR'DAN GELMİŞTİ
Amir, 2022-23 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Orta saha arayışındaki Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen isimlerden birisi de sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Amir Hadziahmetovic oldu.
Ertan Süzgün'ünün haberine göre; Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in geri dönme maddesini kullanmak üzere Çaykur Rizespor yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.
Haberde Çaykur Rizespor'un, Beşiktaş'ın isteğini kabul ettiği ve Boşnak futbolcunun Siyah-Beyazlı takıma geri döneceği belirtildi.
Beşiktaş'ın Amir Hadziahmetovic'in takıma dönüşü için Rizespor'un Kasımpaşa ile oynayacağı maçı bekleyeceği öğrenildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
KONYASPOR'DAN GELMİŞTİ
Amir, 2022-23 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olmuştu.