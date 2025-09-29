29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
14:30
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Beşiktaş'a eski oyuncuları rakip!

Kocaelispor'un Beşiktaş'tan transferleri Tayfur Bingöl ve Can Keleş, akşam görev almaları halinde eski takımlarına rakip olacaklar.

calendar 29 Eylül 2025 11:03

Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşmasında eski siyah-beyazlı futbolcular, Tüpraş Stadyumu'na rakip olarak gelecek.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Can Keleş'i kiralamış, Tayfur Bingöl'ü ise kadrosuna katmıştı. İki futbolcu teknik direktör Selçuk İnan görev verdiği takdirde eski takımlarına karşı mücadele verecek.

Bu sezon 4 karşılaşmada forma şansı bulan iki oyuncu da henüz skora katkıda bulunamadı.
SON HABERLER
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
