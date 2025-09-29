Beşiktaş'a eski oyuncuları rakip!

Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşmasında eski siyah-beyazlı futbolcular, Tüpraş Stadyumu'na rakip olarak gelecek.
Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Can Keleş'i kiralamış, Tayfur Bingöl'ü ise kadrosuna katmıştı. İki futbolcu teknik direktör Selçuk İnan görev verdiği takdirde eski takımlarına karşı mücadele verecek.
Bu sezon 4 karşılaşmada forma şansı bulan iki oyuncu da henüz skora katkıda bulunamadı.
