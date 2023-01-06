Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Resmi teklif yapıldı

Beşiktaş, Braga forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Tormena için resmi teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Resmi teklif yapıldı
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06 Ocak 2023 16:41
Şenol Güneş geldiğinden bu yana stoper takviyesi yapacağı konuşulan Beşiktaş, transfer için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki stoper Vitor Tormena için Braga'ya resmi transfer teklifinde bulundu.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı stoperin Braga ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon Portekiz ekibinde 21 maçta sahaya çıkan Tormena, bir kez fileleri havalandırdı.

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