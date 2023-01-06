Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Resmi teklif yapıldı

Şenol Güneş geldiğinden bu yana stoper takviyesi yapacağı konuşulan Beşiktaş, transfer için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki stoper Vitor Tormena için Braga'ya resmi transfer teklifinde bulundu.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı stoperin Braga ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Bu sezon Portekiz ekibinde 21 maçta sahaya çıkan Tormena, bir kez fileleri havalandırdı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki stoper Vitor Tormena için Braga'ya resmi transfer teklifinde bulundu.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı stoperin Braga ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Bu sezon Portekiz ekibinde 21 maçta sahaya çıkan Tormena, bir kez fileleri havalandırdı.
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