Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Resmi teklif yapıldı

Şenol Güneş geldiğinden bu yana stoper takviyesi yapacağı konuşulan Beşiktaş, transfer için harekete geçti.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki stoper Vitor Tormena için Braga'ya resmi transfer teklifinde bulundu.



Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı stoperin Braga ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.



Bu sezon Portekiz ekibinde 21 maçta sahaya çıkan Tormena, bir kez fileleri havalandırdı.





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