Beşiktaş'a Arsenal'den yıldız kanat!

Türkiye'de transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Beşiktaş, sol kanat takviyesi için Arsenal'in yıldızını gözüne kestirdi.İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Siyah-beyazlılar, Londra ekibinin Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ı gündemine aldı. Arsenal'in, 30 yaşındaki futbolcu için gelecek tekliflere sıcak bakabileceği belirtildi.Kanat hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş'ın, oyuncunun mali şartlarını araştırdığı öğrenildi.Tecrübeli sol kanat oyuncusu, bu sezon istediği süreleri alamadı.Geçtiğimiz sezon Arsenal'de 56 maçta forma giyen Trossard, 10 gol ve 10 asistle öne çıktı. Belçikalı futbolcunun son üç yıldır sakatlık sorunu yaşamaması da dikkat çeken istikrar göstergesi oldu.