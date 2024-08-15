Beşiktaş'a Angelo'dan müjdeli haber!

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Beşiktaş'ın ilgilendiği Angelo'nun kiralanmasına onay verdi. Angelo ile Beşiktaş dışında Santos da ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a Angelo'dan müjdeli haber!
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15 Ağustos 2024 09:35
Son güncelleme 15 Ağustos 2024 09:37
Sezona Süper Kupa şampiyonluğu ve ligde Samsunspor galibiyetiyle iyi başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de sürüyor.

Sağ kanada sol ayaklı bir oyuncu arayan siyah-beyazlıların hedefinde, Chelsea'da forma giyen Angelo var. 19 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın yanı sıra Santos da devrede.

TRANSFERE ONAY ÇIKTI

Beşiktaş'ın daha istekli olduğu Brezilyalı kanat forvetin kulübünden de transfere vize çıktı. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, genç oyuncunun gelişimi için kiralanmasına onay verdi.



GEÇEN SEZON DA KİRALIKTI

İngilizlerin şu an seçeneklere baktığı öğrenilirken, en ciddi adayların ise Beşiktaş ve Santos olarak görüldüğü belirtildi. Bu transfer gerçekleşirse siyah-beyazlılar, Ndour'un ardından Angelo'yu da kiralık olarak kadrosuna katacak. Geçen sezonu Strasbourg'da kiralık geçiren Sambacı, 25 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

15 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

1.80 cm. boyundaki Angelo Gabriel Borges Damaceno, iki kanatta da oynayabiliyor. Kariyerine ülkesinin takımlarından Santos'ta başlayan Brezilyalı futbolcu, geçen sezon 15 milyon Euro bonservisle Chelsea'ye transfer oldu. İngilizler, oyuncuyu hemen Strasbourg'a kiraladı.

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