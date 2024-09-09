Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Daniel Amartey, siyah beyazlı takımdan ayrılmamakta diretse de transfer döneminin son günleri yaklaşırken gelen tekliflere sıcak bakmaya başladı.
İSTANBUL'DAN BİR TAKIMA GİTME DÜŞÜNCESİ VAR
Amartey, İngiltere'ye dönmek istemesine rağmen umduğu teklifi alamadı. Ganalı oyuncunun, artık seçenekleri sınırlı olduğu için İstanbul'dan bir takıma gitme düşücesinde olduğu belirtildi.
KASIMPAŞA İLGİLENİYOR
Amartey'i son olarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor istemiş ancak oyuncu anlaşmadan vazgeçmişti. Bir başka İstanbul takımı Kasımpaşa'nın, 29 yaşındaki isimle ilgilendiği ifade edildi. Yönetim, Amartey'den de çıkış sağlayıp sol beke takviye yapmak istiyor.
HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de, Sözcü'ye yaptığı açıklamalarda Amartey ile ilgili flaş ifadeler kullanmıştı.
İşte o açıklama;
"Bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. Üç kişi kaldı Amartey, Aboubakar ve Chamberlain... Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor'la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş. Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon Euro..."
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Beşiktaş'ta 27 maça çıkan 29 yaşındaki Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.
İSTANBUL'DAN BİR TAKIMA GİTME DÜŞÜNCESİ VAR
Amartey, İngiltere'ye dönmek istemesine rağmen umduğu teklifi alamadı. Ganalı oyuncunun, artık seçenekleri sınırlı olduğu için İstanbul'dan bir takıma gitme düşücesinde olduğu belirtildi.
KASIMPAŞA İLGİLENİYOR
Amartey'i son olarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor istemiş ancak oyuncu anlaşmadan vazgeçmişti. Bir başka İstanbul takımı Kasımpaşa'nın, 29 yaşındaki isimle ilgilendiği ifade edildi. Yönetim, Amartey'den de çıkış sağlayıp sol beke takviye yapmak istiyor.
HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de, Sözcü'ye yaptığı açıklamalarda Amartey ile ilgili flaş ifadeler kullanmıştı.
İşte o açıklama;
"Bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. Üç kişi kaldı Amartey, Aboubakar ve Chamberlain... Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor'la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş. Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon Euro..."
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Beşiktaş'ta 27 maça çıkan 29 yaşındaki Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.