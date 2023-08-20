Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Beşiktaş, Pendikspor ile karşılaştı. Beşiktaş Park'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş'ın golü 12. dakikada Omar Colley'den geldi. Pendikspor'un golünü 90+3. dakikada penaltıdan Oscar Romero attı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde ilk puanını kaybetti. Ligin yeni takımı Pendikspor ilk puanını aldı.
Beşiktaş, hafta arasında Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Daha sonra ligde Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Kasımpaşa ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'TA 6 DEĞİŞİKLİK
Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna göre 6 değişiklik yaptı.
Neftçi maçında dinlendirdiği oyuncularını Pendikspor karşısında sahaya süren Güneş, Necip Uysal'ın yerine sakatlığını atlatan Omar Colley'e formasını geri verdi.
Savunmanın solunda Umut Meraş'ın yerine Arthur Masuaku'yu görevlendiren tecrübeli teknik adam, orta sahayı Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'ten kurarken Neftçi maçında görev alan Demir Ege Tıknaz ve Jean Onana'yı kulübeye çekti.
Semih Kılıçsoy'un yerine Onur Bulut'a görev veren Güneş, Neftçi mücadelesinde forvet olarak görev alan Muleka'yı sağ açıkta değerlendirerek Rebic'in yerine Vincent Aboubakar'a forma verdi.
COLLEY GOLLE DÖNDÜ
Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Neftçi maçında görev alamayan Omar Colley, Pendikspor karşılaşmasıyla savunmadaki görevine golle geri döndü.
Colley, siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 5 resmi maçın 4'ünde görev almıştı.
YENİLER SONRADAN GİRDİ
Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği son oyunculardan Milot Rashica ve Alex-Oxlade-Chamberlain, Pendikspor müsabakasına yedek kulübesinde başladı.
İki oyuncu, maçın 60. dakikasında oyuna dahil oldu. Chamberlain, Muleka'nın yerine girerken, Rosier de yerini Rashica'ya bıraktı.
BAKHTIYAR TRİBÜNDEYDİ
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov karşılaşmayı tribünden izledi.
Kazak oyuncu, Ahmet Kaya'nın Kod Adı Bahtiyar isimli şarkısıyla taraftarın karşısına çıkarken, tribünleri alkışlayarak taraftarların desteğine karşılık verdi.
MASUAKU DİREĞİ GEÇEMEDİ!
Soldan gelişen Beşiktaş atağında taç çizgisi yakınlarında topu alan Masuaku, beklenmedik bir anda sert bir şut çekti. Üst direğe çarpan top üstten dışarı gitti.
OMAR COLLEY'DEN İYİ KAFA
12. dakikada Beşiktaş, Omar Colley'in kafa golüyle öne geçti. Soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Amir Hadziahmetovic, çok iyi ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Colley, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
MULEKA UÇARAK VURDU, ERDEM GEÇİT VERMEDİ
Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Rosier son çizgiye inip iyi ortaladı. Ön direkte kendini unutturan Muleka uçarak kafayı vurdu ama kaleci Erdem nefis bir refleksle topu kornere çeldi.
BU KEZ ABOUBAKAR KAÇIRDI
58. dakikada Mert Günok'un uzun pasını rakip yarı alanda iyi kontrol eden Muleka, içeriye ortaladı. Aboubakar'ın vuruşu kaleci Erdem'in üzerine gitti.
COLLEY YİNE ATTI AMA İPTAL!
Beşiktaş, Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda Colley'in kafasıyla ikinci golü buldu ama hakem topun dışardan oyun alanına geldiği gerekçesiyle golü geçersiz sayıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kalecinin beklemediği anda Masuaku'nun sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası solundan Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşa altı pas üstünde iyi yükselen Colley'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
22. dakikada ani gelişen atakta Onur Bulut'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, içeri girdikten sonra 2 rakibinden sıyrıldı. Şut açısı kapanan Portekizli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.
26. dakikada Rosier'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada hızlı gelişen atakta soldan Muleka'nın pasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın gelişine sert şutunda top kaleciden oyun alanına döndü.
79. dakikada Rashica'nın ceza sahası içinde pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Chamberlain'in vuruşunda meşin yuvarlak Erdem'in ayaklarıyla müdahalesiyle kornere gitti.
90+3. dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Thuram, ceza sahası içinde Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kalınca pozisyonu VAR'da izleyen hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada topun başına geçen Romero, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
90+6. dakikada soldan Rebic'in ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Demir Ege Tıknaz'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 61 Rashica), Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 71 Rebic), Salih Uçan (Dk. 89 Demir Ege Tıknaz), Fernandes, Onur Bulut, Muleka (Dk. 61 Chamberlain), Aboubakar (Dk. 89 Onana)
Pendikspor: Erdem Canpolat, Rassoul, Welinton, Serkan Asan, Sequeira, Vukovic, Gökcan Kaya (Dk. 76 Görkem Bitin), Halil Akbunar (Dk. 84 Çekiçi), Diaby (Dk. 46 Romero), İbrahim Akdağ (Dk. 61 Hasan Kılıç), Eze (Dk. 61 Thuram)
Goller: Dk. 12 Colley (Beşiktaş), Dk. 90+4 Romero (Penaltıdan) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Serkan Asan, Dk. 90+7 Welinton, Dk. 90+8 Vukovic (Pendikspor), Dk. 81 Rashica, Dk. 90+8 Mert Günok ve Onur Bulut (Beşiktaş), Rebic (Maçın ardından)
Beşiktaş'ın golü 12. dakikada Omar Colley'den geldi. Pendikspor'un golünü 90+3. dakikada penaltıdan Oscar Romero attı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde ilk puanını kaybetti. Ligin yeni takımı Pendikspor ilk puanını aldı.
Beşiktaş, hafta arasında Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Daha sonra ligde Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Kasımpaşa ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'TA 6 DEĞİŞİKLİK
Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna göre 6 değişiklik yaptı.
Neftçi maçında dinlendirdiği oyuncularını Pendikspor karşısında sahaya süren Güneş, Necip Uysal'ın yerine sakatlığını atlatan Omar Colley'e formasını geri verdi.
Savunmanın solunda Umut Meraş'ın yerine Arthur Masuaku'yu görevlendiren tecrübeli teknik adam, orta sahayı Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'ten kurarken Neftçi maçında görev alan Demir Ege Tıknaz ve Jean Onana'yı kulübeye çekti.
Semih Kılıçsoy'un yerine Onur Bulut'a görev veren Güneş, Neftçi mücadelesinde forvet olarak görev alan Muleka'yı sağ açıkta değerlendirerek Rebic'in yerine Vincent Aboubakar'a forma verdi.
COLLEY GOLLE DÖNDÜ
Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Neftçi maçında görev alamayan Omar Colley, Pendikspor karşılaşmasıyla savunmadaki görevine golle geri döndü.
Colley, siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 5 resmi maçın 4'ünde görev almıştı.
YENİLER SONRADAN GİRDİ
Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği son oyunculardan Milot Rashica ve Alex-Oxlade-Chamberlain, Pendikspor müsabakasına yedek kulübesinde başladı.
İki oyuncu, maçın 60. dakikasında oyuna dahil oldu. Chamberlain, Muleka'nın yerine girerken, Rosier de yerini Rashica'ya bıraktı.
BAKHTIYAR TRİBÜNDEYDİ
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov karşılaşmayı tribünden izledi.
Kazak oyuncu, Ahmet Kaya'nın Kod Adı Bahtiyar isimli şarkısıyla taraftarın karşısına çıkarken, tribünleri alkışlayarak taraftarların desteğine karşılık verdi.
MASUAKU DİREĞİ GEÇEMEDİ!
Soldan gelişen Beşiktaş atağında taç çizgisi yakınlarında topu alan Masuaku, beklenmedik bir anda sert bir şut çekti. Üst direğe çarpan top üstten dışarı gitti.
OMAR COLLEY'DEN İYİ KAFA
12. dakikada Beşiktaş, Omar Colley'in kafa golüyle öne geçti. Soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Amir Hadziahmetovic, çok iyi ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Colley, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
MULEKA UÇARAK VURDU, ERDEM GEÇİT VERMEDİ
Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Rosier son çizgiye inip iyi ortaladı. Ön direkte kendini unutturan Muleka uçarak kafayı vurdu ama kaleci Erdem nefis bir refleksle topu kornere çeldi.
BU KEZ ABOUBAKAR KAÇIRDI
58. dakikada Mert Günok'un uzun pasını rakip yarı alanda iyi kontrol eden Muleka, içeriye ortaladı. Aboubakar'ın vuruşu kaleci Erdem'in üzerine gitti.
COLLEY YİNE ATTI AMA İPTAL!
Beşiktaş, Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda Colley'in kafasıyla ikinci golü buldu ama hakem topun dışardan oyun alanına geldiği gerekçesiyle golü geçersiz sayıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kalecinin beklemediği anda Masuaku'nun sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası solundan Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşa altı pas üstünde iyi yükselen Colley'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
22. dakikada ani gelişen atakta Onur Bulut'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, içeri girdikten sonra 2 rakibinden sıyrıldı. Şut açısı kapanan Portekizli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.
26. dakikada Rosier'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada hızlı gelişen atakta soldan Muleka'nın pasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın gelişine sert şutunda top kaleciden oyun alanına döndü.
79. dakikada Rashica'nın ceza sahası içinde pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Chamberlain'in vuruşunda meşin yuvarlak Erdem'in ayaklarıyla müdahalesiyle kornere gitti.
90+3. dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Thuram, ceza sahası içinde Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kalınca pozisyonu VAR'da izleyen hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada topun başına geçen Romero, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
90+6. dakikada soldan Rebic'in ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Demir Ege Tıknaz'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 61 Rashica), Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 71 Rebic), Salih Uçan (Dk. 89 Demir Ege Tıknaz), Fernandes, Onur Bulut, Muleka (Dk. 61 Chamberlain), Aboubakar (Dk. 89 Onana)
Pendikspor: Erdem Canpolat, Rassoul, Welinton, Serkan Asan, Sequeira, Vukovic, Gökcan Kaya (Dk. 76 Görkem Bitin), Halil Akbunar (Dk. 84 Çekiçi), Diaby (Dk. 46 Romero), İbrahim Akdağ (Dk. 61 Hasan Kılıç), Eze (Dk. 61 Thuram)
Goller: Dk. 12 Colley (Beşiktaş), Dk. 90+4 Romero (Penaltıdan) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Serkan Asan, Dk. 90+7 Welinton, Dk. 90+8 Vukovic (Pendikspor), Dk. 81 Rashica, Dk. 90+8 Mert Günok ve Onur Bulut (Beşiktaş), Rebic (Maçın ardından)