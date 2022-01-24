Beşiktaş, 3 isim için harekete geçti

Beşiktaş, iç transferde 3 genç futbolcusu için harekete geçti.



A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, altyapıdan yetişen; Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı ile sözleşme yenilemek üzere görüşmelere başladı.



5'ER YILIK KONTRAT HAZIRLIĞI



Beşiktaş, sözleşmeleri 2023 yılında bitecek 3 futbolcuyla da 5'er yıllık kontrat yapmak istiyor.



3 İSMİN PERFORMANSI



Siyah-beyazlılarda 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, bu sezon 27 maçta kaleyi korudu. 20 yaşındaki Rıdvan Yılmaz ise 21 maça çıkarken, 2 gol 3 asistlik bir performans ortaya koydu. 18 yaşındaki stoper Serdar Saatçı ise 7 maçta görev aldı.





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