Beşiktaş, 3 isim için harekete geçti

Beşiktaş, altyapıdan yetişen genç futbolcuları; Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı'nın sözleşmelerini uzatmak adına harekete geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, 3 isim için harekete geçti
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24 Ocak 2022 22:04
Beşiktaş, iç transferde 3 genç futbolcusu için harekete geçti.

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, altyapıdan yetişen; Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı ile sözleşme yenilemek üzere görüşmelere başladı.

5'ER YILIK KONTRAT HAZIRLIĞI

Beşiktaş, sözleşmeleri 2023 yılında bitecek 3 futbolcuyla da 5'er yıllık kontrat yapmak istiyor.

3 İSMİN PERFORMANSI

Siyah-beyazlılarda 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, bu sezon 27 maçta kaleyi korudu. 20 yaşındaki Rıdvan Yılmaz ise 21 maça çıkarken, 2 gol 3 asistlik bir performans ortaya koydu. 18 yaşındaki stoper Serdar Saatçı ise 7 maçta görev aldı.

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